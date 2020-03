Rio - O ex-BBB Hadson Nery, terceiro eliminado do "BBB 20", foi vaiado durante um evento realizado neste domingo, em Belém, no Pará. No intervalo de um show, Hadson subiu ao palco para agradecer o carinho do público e o apoio do estado.

No entanto, o público que estava no local acabou vaiando Hadson. Ele até tenta continuar sua mensagem, mas não consegue por conta dos gritos do público.

O vídeo viralizou nas redes sociais e os fãs relembraram uma fala de Hadson quando ainda estava no confinamento. "Isso [fãs levarem cartazes até a casa de vidro para criticá-lo] aconteceu porque foi em um shopping no Rio de Janeiro. Vocês acham que se fosse em um shopping no Pará ia ser assim? Claro que não, só ia ter cartaz escrito 'Hadson, você é o pica das galáxias', apoiando'", disse Hadson na ocasião.