Marcela é criticada por internautas ao dizer que não quer Thelma na final do 'BBB 20'

Rio - Uma declaração de Marcela está dando o que falar nas redes sociais. Segundo os internautas, a médica, que sempre foi muito amiga de Gizelly e Thelma, parece estar mudando drasticamente seu comportamento e sua forma de agir após iniciar um romance com Daniel.

Nesta madrugada, Marcela chegou a falar em conversa com Ivy que não gostaria mais de ter Thelma em seu pódio na final do reality show. "Ela era minha opção de pódio, mas as coisas mudam", disse Marcela.

A declaração deixou os usuários do Twitter revoltados. "Gente?? Bastou o salsicha chegar pra Marcela mudar todas as prioridades né? Dizer que prefere a Ivy na final com ela do que a Thelma que fechou com ela desde o início?", disse uma pessoa.