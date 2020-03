Gabi diz que Guilherme jogou garrafa no chão durante briga e deixa brothers chocados

Rio - Gabi falou sobre seu conturbado relacionamento com Guilherme em conversa com Manu e Pyong na manhã desta sexta-feira. A cantora assustou os amigos ao contar um episódio em que Guilherme ficou irritado.

Gabi conta detalhes dos chiliques do Guilherme pra saber oq as meninas conversavam com ela sobre o relacionamento e deixa Manu e Pyong CHO-CA-DOS#BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/kDxnrM0XSl — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 6, 2020

"Ele veio me perguntar o que as meninas tinham dito no quarto pra mim. Eu não lembro o que falei, então disse que não sabia. Daí ele disse: 'por isso eu penso como a Bia', e jogou a garrafinha no chão. No momento que ele falou isso, a primeira coisa que eu fiz foi sair de perto e ficar no meu canto. Fiquei sem conseguir respirar, e falei para mim mesma ter calma. Foram várias situações que me deixaram insegura", disse Gabi.

Manu ficou de boca aberta e nem conseguiu falar nada. Pyong riu e disse: "Isso a gente nem sabia". Foi então que Manu se manifestou. "A gente não sabia nada disso, era só uma impressão que a gente tinha".