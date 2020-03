Internautas pedem expulsão de Ivy por demonstrar preconceito com pente usado por Babu

Rio - Ivy continua se queimando com suas atitudes no "BBB 20". Na manhã deste domingo, ela deixou os internautas revoltados com sua reação ao encontrar o pente garfo utilizado por Babu. Ivy foi acusada de racismo e já existe uma hashtag no Twitter pedindo sua expulsão do programa.

ivy:"quem que penteia cabelo com um trem desse? (pente garfo)"



pyong: "o babu, ele usa pq o cabelo dele é especial (tom de ironia)"



Ivy mais uma vez dando show de PRECONCEITO no BBB e pyong e gizelly rindo e apoiando, eu tenho NOJO desse grupo#bbb20

pic.twitter.com/cKIrto5jJ4 — (@neededime) March 15, 2020

Ivy estava com Gizelly e Pyong no quarto quando encontrou o pente e riu. "Quem usa um trem desse?", perguntou, debochada. Pyong explicou que o pente pertence a Babu. "O Babu, gente. Só dá para fazer com esse o dele", disse o hipnólogo.

Ivy pergunta o porquê de Babu só usar o pente garfo. "Eu não sei, ele só usa esse aí", responde Pyong. "Para não acabar com os cachinhos", diz Gizelly. No fim, os três começam a rir do objeto usado por Babu. As hashtags #IvyExpulsa e #IvyRacista já estão nos tópicos mais comentados do Twitter.