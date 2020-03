Brothers se assustam e choram ao saber sobre pandemia de coronavírus

Rio - Tiago Leifert e o infectologista Edimilson Migowski comunicaram os confinados do "BBB 20" sobre a pandemia de coronavírus no programa ao vivo desta segunda-feira. "Hoje não tem jogo da discórdia, vamos quebrar o protocolo para falar de algo que está acontecendo aqui fora. Vocês estão seguros, a família de vocês está segura", disse o apresentador.

Tiago também explicou sobre o protocolo de prevenção adotado pela Globo para conter a pandemia e explicou que as eliminações não terão plateia a partir de agora. "Não teremos plateia por tempo indeterminado", avisou. Como os brothers fizeram muitas perguntas sobre a saúde de seus parentes, Tiago combinou que, caso aconteça algo grave, eles serão chamados no confessionário.

Babu, Rafa e Pyong estão no paredão e, um deles, deve ser eliminado nesta noite. Tiago pediu para que eles alertem suas torcidas que não vão ao hotel tentar encontrá-los.

""Um de vocês vai sair amanhã, quando você sai, é muito comum que vocês fiquem em um hotel aqui no Rio de Janeiro com a gente até pelo menos, sexta-feira. E nesse hotel, vocês recebem muito carinho, vão várias pessoas, levar flor, levar desenhos, levar chocolates, não vai dar. Então eu gostaria que vocês por favor, pedissem as torcidas de vocês, que o que for acontecer amanhã, que eles não vão ao hotel, que eles não levem presentes. É um sacrifício temporário, as pessoas precisam ficar em casa e evitar aglomerações, que é o que está acontecendo".