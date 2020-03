Reação de Daniel a eliminação de Pyong viraliza na Web

Rio - A eliminação de Pyong deixou os participantes do "BBB 20" em estado de choque. Quase todos se mostraram espantados com a permanência de Babu e a saída do hipnólogo, mas a reação de Daniel à notícia foi particularmente - se é que podemos chamar assim - interessante.

replay do chilique do daniel pra dar um quentinho no coração #BBB20 pic.twitter.com/Zxj8hKobgQ — Juliane com e de exu (@exuliane) March 18, 2020

Quando Tiago Leifert começou a falar "Babu, você...", Daniel começou a se levantar do sofá, aparentando comemorar a saída do ator. Só que quando Tiago completou a frase "Babu, você também fica na casa", Daniel deu meia volta na comemoração, se jogou no sofá e começou a espernear.

Os internautas se divertiram bastante com a reação de Daniel que, é claro, virou meme nas redes sociais.