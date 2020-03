Manu Gavassi comemora menstruação após suspeita de gravidez

Rio - Manu Gavassi teve motivo de grande felicidade na manhã desta quarta-feira no "Big Brother Brasil". A cantora, que acreditava estar grávida, comemorou: "estou menstruada, graças ao bom Deus". A sister estava apreensiva já que estava com o período atrasado há dois meses.

"Você fez exame de sangue Manu?", perguntou Gizelly. "Vocês não têm noção do que eu estava passando", assentiu Manu, rindo. A cantora chegou a dizer que até os médicos estavam preocupados com a sua saúde: "Todo mundo acreditou, eu acreditei, o médico acreditou. Todo mundo ficou preocupado".

Então, Gizelly a perguntou se resultado do exame de sangue que a cantora saiu. "Não, ninguém me passou o resultado", respondeu. "Não tinha nada escrito em nenhuma das laudas [do contrato] que se estivesse gravida ia ser expulsa", afirmou a advogada.