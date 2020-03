Gizelly compara Ivy com ex-BBB Anamara e aposta na saída de Flayslane no paredão

Rio - O paredão entre Daniel, Ivy e Flayslane está dando o que falar entre os participantes do "BBB 20". Alguns brothers estão certos de que Flay será eliminada na disputa com os amigos da casa de vidro. Em uma conversa logo após a formação de paredão, na noite deste domingo, Gizelly disse estar "tranquila" por ter certeza que Daniel e Ivy "não vão sair". A advogada ainda chegou a comparar Ivy com a ex-BBB Anamara, o que causou revolta nos internautas.

gizelly comparando ivy com anamara

"Eu estou tranquila, sabe. Com o coração tranquilo porque eu sei que eles não vão sair", disse Gizelly. "O Pyong era doido, fazia aquelas doideiras dele, mas os dois não fazem nada demais", completou a advogada.

"Eu acho muito tranquilo. Muito, muito, muito. Tudo bem, a gente nunca sabe. Só que assim: o melhor cenário são os dois irem juntos", disse Manu. "Unir força, né", respondeu Gabi. Elas acreditam que as torcidas de Daniel e Ivy vão se unir para tirar Flay.

"Não tem como, eles são amigos, eles são grudados, eles foram escolhidos pelo público juntos", afirmou Manu. "Eu já achava que se a Flay fosse com o Prior, a Flay ia sair. Quanto mais com o Dan", disse Thelma. "Eu não quero ficar falando, né, porque a gente não sabe. Mas quanto mais com o Dan".

Gabi ainda insistiu na ideia de paredão falso. Todas disseram que não deve ser falso. "E se for, eles (o público) vão colocar a louca da Ivy né. Ela é igual a Anamara", disse Gizelly, relembrando que a ex-BBB Anamara esteve em um paredão falso.