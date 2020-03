Perfil de Thelma no Twitter pede eliminação de Daniel

Rio - Líder da semana, Thelma indicou Flayslane ao paredão, mas o perfil oficial da médica no Twitter está apoiando a eliminação de Daniel. Flay, Daniel e Ivy estão na berlinda e um deles pode deixar o programa nesta terça-feira.

"Somos fora Daniel pelos fatos de que têm coisas que a Thelma ainda não enxerga lá dentro e porque Daniel nunca deu chance de se aproximar da Thelma, dando planta pra ela no queridômetro durante semanas sem motivo algum", escreveu o administrador da conta de Thelma no Twitter.

+ somos fora Daniel pelos fatos de que tem coisas que a Thelma ainda não enxerga lá dentro e porque Daniel nunca deu chance de se aproximar da Thelma, dando planta pra ela no queridometro durante semanas sem motivo algum #ForaDaniel #BBB20 — Thelma (@thelminha_assis) March 23, 2020

Enquanto isso, o perfil oficial de Gizelly decidiu se manter neutro e não vai apoiar ninguém. Vale lembrar que Gizelly já teve várias brigas com Flay e é amiga de Daniel e Ivy. Ainda assim, como os amigos de Gizelly estão "queimados" com o público, os administradores do perfil da advogada decidiram não apoiar ninguém.

"Diante das opiniões divergentes da nossa torcida, decidimos que nesse paredão nos manteremos neutros e deixaremos que cada um escolha de acordo com a sua consciência", disseram os administradores do perfil de Gizelly.

Os administradores do perfil de Marcela, namorada de Daniel, e amiga de Ivy, também tentaram se manter neutros e disseram apenas #FicaIvy e #FicaDaniel. Mas afirmaram que não iriam pedir votos contra Flay.