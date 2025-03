Delma participa de dinâmica no BBB 25 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Delma participa de dinâmica no BBB 25Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 20/03/2025 08:25

Rio - Escolhida por Gracyanne Barbosa, Delma participou do "Pegar ou Guardar", do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (19), e embolsou R$ 90 mil. A sogra de Guilherme escolheu ficar com o dinheiro, ao invés de somar o valor ao prêmio final do programa, e colocou quase a casa toda no "Tá Com Nada". O valor do prêmio final do reality segue em R$ 2.535.000,00.

fotogaleria

"Eu vou pegar para eu poder ajudar na educação dos meus netos. Vou pegar", explicou Delma. Mais cedo, ela também tinha dito que iria priorizar o futuro de sua família. "Não vou jogar fora o que ela [Gracyanne] me deu, não. Estou aqui pela minha família, pelos meus netos, para dar uma boa educação, eu não vou mesmo. Se fosse ao contrário, todo mundo ia pegar", afirmou ela, que escolheu Guilherme e Vinicius para integrar seu VIP.