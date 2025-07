Ibope - Reprodução / TV Gazeta

IbopeReprodução / TV Gazeta

Publicado 24/07/2025 00:00

Ao menos 3 das 4 principais TVs do país estão em rota de colisão com o Ibope. As queixas de executivos sobre o atual método de aferição de audiência estão cada vez maiores. Nesta quarta (23), às 17h20, a medição minuto a minuto dizia que mais de 6,5 pontos em São Paulo estavam assistindo conteúdos não identificados. Para a cúpula dos canais, não há justificativa que explique uma falha tão grande -- o índice era maior que a audiência da Record no horário.

Falha acontece nacionalmente

Todas as redes de televisão (abertas e pagas) e plataformas de streaming tiveram 30,1 pontos de média no Painel Nacional de Televisão na terça-feira, dia 22. O total de TVs ligadas, no entanto, era de 33,8 pontos. Os 3,7 não identificados pelo serviço da Kantar Ibope equivalem ao obtido pela Record e superam em 68% a média diária do SBT.



Salvador da pátria

Chaves - Divulgação/Televisa

ChavesDivulgação/Televisa

Chaves segue fazendo milagre na missão de tirar o SBT do limbo. Mesmo com o desastre absoluto de A Caverna Encantada em todo o país, a série consegue subir os números da rede, para a felicidade das afiliadas do canal, cujas atrações locais já recebem uma herança melhor que a do Tá na Hora.

Aprovado pelo público

Aberto ao Público - Mauricio Meirelles - Divulgação/TV Globo

Aberto ao Público - Mauricio MeirellesDivulgação/TV Globo

Massacrado nas redes sociais, o Aberto ao Público se transformou em uma grata surpresa para os executivos da Globo. Mesmo com o Fantástico em crise, o humorístico freou o Programa Silvio Santos. A rede, por sinal, deu sinal verde para uma segunda temporada da atração.





É pop... a série Acapulco, do Apple TV+, que está em sua última temporada. Se você gosta de Chaves, Maria do Bairro e das tramas mexicanas que marcaram época na grade do SBT, vai amar o seriado, que nada mais é do que um imenso tributo para a cultura latina. É garantia de risada do início ao fim.



É flop... a série Ted Lasso, também disponível no Apple TV+. Mesmo com toda a história do seriado praticamente fechada em suas 3 primeiras temporadas, a plataforma de streaming achou de bom tom renovar a produção para um 4º ciclo de episódios, mas mudando elementos básicos da trama. Haja paciência...