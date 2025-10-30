Tino Junior - Reprodução/Record

Publicado 30/10/2025 00:00

A Record teve sua maior audiência em 15 anos com a cobertura da megaoperação policial no Rio de Janeiro. A emissora emplacou 11 pontos de média entre 7h e 0h do dia 28, seu melhor desempenho desde novembro de 2010. O jornalismo, sob a direção de Eduardo Caruso, cravou índices históricos: o Balanço Geral, comandado por Tino Júnior, bateu a Globo durante 89 minutos e marcou 15 pontos de média. O Cidade Alerta, liderado por Ernani Alves, teve 16 de média e alcançou picos de 18,3.



Por falar em audiência...

Os canais de televisão tiveram uma quarta à moda antiga. Por conta de uma falha na nuvem da Azure, a aferição de ibope em tempo real ficou fora do ar durante quase 4 horas, das 12h42 às 16h20. O problema, que não afetou apenas as TVs brasileiras, deixou as emissoras em voo cego até final da tarde de ontem, já que nem o site em que os dados são disponibilizados estava funcional.

Na corda bamba

Conversa com Bial - Reprodução/TV Globo

A Canal D avisou em julho: Pedro Bial pode ter conseguido renovar seu contrato com a Globo escorado em uma série puxa-saco da família Marinho, mas dificilmente continuará com seu programa diário em 2026. A tendência é que o Conversa com Bial seja encerrado em dezembro, sendo substituído por um horário alternativo das novelas da emissora.





SBT ajusta manhãs

Primeiro Impacto - Divulgação/SBT

Em uma movimentação para tentar se beneficiar das viradas da Record, o SBT fez pequenos ajustes em sua grade matinal. A segunda edição do jornal SBT Manhã perdeu 5 minutos, enquanto o Bom dia & Cia e o Primeiro Impacto passaram a entrar no ar mais cedo, às 8h25 e 9h25, respectivamente.

É POP OU FLOP?

É pop... o elenco convocado pelo SBT para o Teleton deste ano, que acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro. A emissora, mesmo com uma série de limitações, conseguiu formar um time muito mais atrativo que o Criança Esperança, que conta com o auxílio de todas as estrelas da TV Globo. Fica a torcida para que, mais uma vez, a campanha consiga bater recorde de arrecadações.



É flop... a forma com que a Globo está tratando o Profissão Repórter. Depois de anos como programa solo, o jornalístico de Caco Barcellos voltará a ser apenas um quadro do Fantástico no próximo ano, sob a justificativa de que a programação está muito lotada. Lotada de que? De produções do Globoplay que ninguém se interessa?