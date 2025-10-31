Caco Barcellos - Reprodução/TV Globo

A relação entre Caco Barcellos e a Globo está estremecida. O veterano ainda não digeriu que o Profissão Repórter, depois de quase vinte anos como uma atração solo na programação, voltará a ser um quadro do Fantástico a partir do próximo ano. O jornalístico, que já havia sofrido vários cortes de orçamento nos últimos anos, se tornou um formato relativamente barato - e nem assim escapou do facão de Amauri Soares. Nos bastidores, muitos apostam que o programa terá o mesmo fim de Malhação: o cancelamento, mesmo servindo de celeiro de talentos para a rede.

Emissora puxa o freio em 2026

Boa parte dos investimentos da Globo para o próximo ano vão girar em torno da cobertura da Copa do Mundo. Com isso, a emissora decidiu repensar novidades pensadas para a maior parte dos programas da rede. Até mesmo formatos que haviam sido divulgados oficialmente ao mercado publicitário depois do upfront estão suspensos e, com sorte, só vão ver a luz do dia no 2º semestre.

Volta o cão arrependido

Em mais um capítulo de suas mudanças semanais de programação, o SBT voltará a transmitir Chaves a partir deste domingo (2), no horário até então ocupado pelo Notícias Impressionantes. A série, no entanto, segue fora da grade nacional do canal, já que a faixa é ocupada por programas locais em boa parte do país.

Apagando incêndio

A redação do SBT foi tomada por um boato de que Geraldo Luís teria protagonizado uma discussão acalorada com a diretoria de jornalismo por conta das constantes mudanças no Aqui Agora. O rumor chegou aos ouvidos do próprio apresentador, que se apressou para publicar uma foto ao lado de Mariana Ferreira, chefe de redação da rede. "Uma amiga leal e batalhadora", assegura ele.

É POP OU FLOP?

É pop... a chegada de Fabiana Oliveira ao Balanço Geral Manhã, transmitido para São Paulo e boa parte do país. A sua leveza caiu como uma luva para complementar o bom humor de Thiago Gardinali e a seriedade de Willian Leite, que também comandam o matinal. A julgar pelos índices de audiência, o público também aprovou o trio.



É flop... as mudanças feitas pela Band no formato do Brasil Urgente. O jornalístico, um dos mais célebres programas policiais da TV brasileira, está sendo transformado em um programa de variedades de gosto duvidoso. De alguns dias pra cá, Joel Datena está até fazendo entrevistas dos mais diversos temas durante o noticioso. Não seria o caso de mudar o nome do formato?