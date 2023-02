Fã invade trio elétrico em que Claudia Leitte se apresentava em São Paulo - Reprodução Internet

Publicado 13/02/2023 12:16 | Atualizado 13/02/2023 12:19

Rio - A cantora Claudia Leitte foi surpreendida por um fã que escalou seu trio elétrico enquanto ela se apresentava pelas ruas de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, neste domingo. O rapaz invadiu o trio e deu um abraço na artista.

Preocupada com a segurança do homem, Claudia Leitte deu a mão para que ele conseguisse subir no trio. "Você me deu um susto", disparou a cantora. O rapaz a abraçou e ela pediu para que ele se acalmasse. "Devagar, devagar. Calma, calma. Fique calmo. Você fica calmo? Eu quero que você beba uma água, certo? Relaxa", disse Claudia. "Você está bem? Você me cuspiu toda", disparou a cantora.

Ainda durante o bloco, um outro fã se pendurou em uma árvore e quase caiu em cima de uma palmeira e acabou derrubando a árvore. Ele quase caiu em cima da cantora.