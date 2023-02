Alessandra Negrini aposta em decotão para desfilar em bloco de SP

Rio - Alessandra Negrini, de 52 anos, desfilou pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, do qual é rainha, em São Paulo, na tarde deste domingo. A atriz de "Travessia" apostou em um modelito bem justinho, vermelho, cheio de brilhos e com um enorme decote.

Antes do desfile, Alessandra postou nas redes sociais uma foto em que aparece seminua, em sua preparação para participar do bloco. "Agora? Curioso mesmo? Iniciando a contagem regressiva! Nervosa… me mandem good vibes", escreveu na legenda da imagem.

Famosos como Leandra Leal, Luisa Mell e Marcelo Rubens Paiva também participaram do cortejo.

