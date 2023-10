Inscrições são gratuitas e vão até o dia 1º de novembro - Divulgação / Raphael Oliveira

Publicado 26/10/2023 10:52

Rio - A agremiação União de Maricá, que fará sua estreia na Sapucaí em 2024, abriu inscrições para novos componentes. Até o próximo dia 1º de novembro, das 9h às 18h, os interessados podem se dirigir à quadra, localizada no Centro de Maricá, para realizar o cadastro gratuitamente.



Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. A não participação nos ensaios pode resultar na exclusão do folião, em caso de baixa frequência.



Nesta sexta-feira (27), a escola fará o segundo ensaio de comuniidade. O evento terá entrada franca, a partir das 19h, e contará com apresentações do cantor Babby e do grupo Tô Kerendo.

A quadra fica na Rodovia Amaral Peixoto 29.024, em frente ao Atacadão, no Centro.



O enredo é "O Esperançar do Poeta", do carnavalesco André Rodrigues. O tema será uma homenagem ao ato de composição, tendo como foco o compositor Guaracy Sant'Anna, conhecido como Guará, autor de clássicos como "Sorriso Aberto", eternizado na voz de Jovelina Pérola Negra, e outros.