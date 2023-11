Escola está se preparando para desfilar na Marquês de Sapucaí no próximo ano - Vinicius Lima

Escola está se preparando para desfilar na Marquês de Sapucaí no próximo ano Vinicius Lima

Publicado 15/11/2023 12:38

A União de Maricá anunciou a abertura das inscrições para suas alas coreografadas, em preparação para o desfile de 2024. Sob a responsabilidade da coreógrafa Day Fersa, serão 60 vagas disponíveis entre homens e mulheres. Os ensaios terão início no dia 28 deste mês.

As inscrições são gratuitas e contam com os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, gostar de dançar e ter disponibilidade para ensaios nas noites das terças e sextas, na quadra da União de Maricá. O componente interessado deve entrar em contato através do Whatsapp (21) 97197-7021.

Em 2024, a União de Maricá vai estrear na Marquês de Sapucaí com o enredo “O Esperançar do Poeta”, desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues. A escola será a sexta a desfilar no primeiro dia da Série Ouro, em 9 de fevereiro.