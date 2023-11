Viviane Araújo mostra look transparente para gravar vinheta de Carnaval da Globo - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 19:28

Rio- Viviane Araújo, 48 anos, compartilhou fotos com o figurino sensual e transparente para gravar a vinheta de Carnaval da Globo. "Quando a gente ama o look, a gente usa de novo! Rsrs…", escreveu ela na legenda do Instagram, nesta segunda-feira, 27.

A rainha de bateria do Salgueiro ganhou um elogio de Luma de Oliveira, que se aposentou do posto em 2009 e é referência para muitas musas do Carnaval."Para tudo. Que lindeza", disse Luma."Finalmente Viviane raiz , com pouca roupa e gostosura", disse um seguidor."Nao há palavras no dicionário que façam jus a tanta beleza", comentou outra seguidora.O enredo da vermelha e branca no Carnaval de 2024 será “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira. Na língua yanomami, hutukara significa “o céu original a partir do qual se formou a terra”.