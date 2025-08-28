Ainê Coutinho será musa da Vila Isabel - Reprodução / Instagram

Ainê Coutinho será musa da Vila IsabelReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 21:54

Rio - A Unidos de Vila Isabel anunciou nesta quinta-feira (28) a participação de Ainê Coutinho, mulher do jogador Philippe Coutinho, como musa no desfile de 2026. A escola de samba divulgou a novidade em suas redes sociais, exaltando a chegada da nova integrante: "Seja bem-vinda, Musa! A comunidade azul e branca te recebe de braços abertos para representar nosso pavilhão com beleza, sorriso no rosto e muito samba no pé!"

fotogaleria

Em publicação própria, Ainê descreveu a realização de um sonho que a acompanha desde a infância. "Eu sempre tive um sonho! Desde pequena o Carnaval foi presente na minha vida, mesmo eu sendo apenas uma espectadora. Sabe quando você vai em um lugar que tudo te encanta? Te emociona e te envolve de uma forma que você fica apaixonada... sempre foi assim, todo ano! Eu ficava babando vendo cada carro, cada ala, cada comissão de frente, cada musa... e sempre me imaginando ali. Mas imagina eu, uma criança que achava isso um pouco inalcançável e que ficaria apenas na imaginação, apenas um sonho."



Nascida no Rocha, bairro da Zona Norte do Rio, a influenciadora destacou a ligação com a agremiação. "Eu sempre tive um carinho e respeito muito grande pela Vila, além do mais eu sou do Rocha, que fica entre Tijuca e Méier, ali bem pertinho. Quantas vezes não passei na 28, na porta da quadra, me imaginando estar ali um dia... é nenexinha, esse sonho vai se tornar realidade!"



Ela afirmou que pretende se preparar para honrar o novo papel. "Ansiosa pra viver esse momento! Me dedicando ao máximo pra dar o meu melhor e representar com muito amor e alegria a Vila Isabel. Obrigada a todos que me receberam com tanto carinho, meu coração é todo azul e branco." Em publicação própria, Ainê descreveu a realização de um sonho que a acompanha desde a infância. "Eu sempre tive um sonho! Desde pequena o Carnaval foi presente na minha vida, mesmo eu sendo apenas uma espectadora. Sabe quando você vai em um lugar que tudo te encanta? Te emociona e te envolve de uma forma que você fica apaixonada... sempre foi assim, todo ano! Eu ficava babando vendo cada carro, cada ala, cada comissão de frente, cada musa... e sempre me imaginando ali. Mas imagina eu, uma criança que achava isso um pouco inalcançável e que ficaria apenas na imaginação, apenas um sonho."Nascida no Rocha, bairro da Zona Norte do Rio, a influenciadora destacou a ligação com a agremiação. "Eu sempre tive um carinho e respeito muito grande pela Vila, além do mais eu sou do Rocha, que fica entre Tijuca e Méier, ali bem pertinho. Quantas vezes não passei na 28, na porta da quadra, me imaginando estar ali um dia... é nenexinha, esse sonho vai se tornar realidade!"Ela afirmou que pretende se preparar para honrar o novo papel. "Ansiosa pra viver esse momento! Me dedicando ao máximo pra dar o meu melhor e representar com muito amor e alegria a Vila Isabel. Obrigada a todos que me receberam com tanto carinho, meu coração é todo azul e branco."

A Azul e Branco da Zona Norte terá como enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África", a escola homenageará Heitor dos Prazeres, criador dos termos "Pequena África" e "África em miniatura" para se referir à região da antiga Praça Onze, no Centro do Rio.



A Unidos de Vila Isabel será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval do ano que vem.