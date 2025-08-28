Ainê Coutinho será musa da Vila IsabelReprodução / Instagram
Em publicação própria, Ainê descreveu a realização de um sonho que a acompanha desde a infância. "Eu sempre tive um sonho! Desde pequena o Carnaval foi presente na minha vida, mesmo eu sendo apenas uma espectadora. Sabe quando você vai em um lugar que tudo te encanta? Te emociona e te envolve de uma forma que você fica apaixonada... sempre foi assim, todo ano! Eu ficava babando vendo cada carro, cada ala, cada comissão de frente, cada musa... e sempre me imaginando ali. Mas imagina eu, uma criança que achava isso um pouco inalcançável e que ficaria apenas na imaginação, apenas um sonho."
Nascida no Rocha, bairro da Zona Norte do Rio, a influenciadora destacou a ligação com a agremiação. "Eu sempre tive um carinho e respeito muito grande pela Vila, além do mais eu sou do Rocha, que fica entre Tijuca e Méier, ali bem pertinho. Quantas vezes não passei na 28, na porta da quadra, me imaginando estar ali um dia... é nenexinha, esse sonho vai se tornar realidade!"
Ela afirmou que pretende se preparar para honrar o novo papel. "Ansiosa pra viver esse momento! Me dedicando ao máximo pra dar o meu melhor e representar com muito amor e alegria a Vila Isabel. Obrigada a todos que me receberam com tanto carinho, meu coração é todo azul e branco."
A Unidos de Vila Isabel será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval do ano que vem.
