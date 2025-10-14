Natacha Horana faz fotos fantasiada - Pics Mari/Divulgação

Publicado 14/10/2025 12:29 | Atualizado 14/10/2025 12:38

Rio - Após sete meses presa, Natacha Horana, de 33 anos, anunciou seu retorno às avenidas como musa da Gaviões da Fiel, em São Paulo, para o Carnaval de 2026. A ex-bailarina do "Domingão do Faustão" publicou nesta terça-feira (14) um ensaio fantasiada para a folia.

"O peso das asas só assusta quem nunca teve coragem de voar. Cada mulher tem sua própria forma de renascer. A minha sempre foi incendiando o que tentaram apagar", escreveu Natacha na legenda da postagem.



Ela havia sido presa em novembro do ano passado sob suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas, ficando afastada do Carnaval durante um ano. Na ocasião, sua fantasia para o desfile já estava pronta.



Em 2026, Natacha desfilará ao lado de Sabrina Sato, rainha de bateria da mesma escola. Em nota enviada por sua assessoria, a musa celebrou a volta: "A sensação é maravilhosa. Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque, afinal, não é só um posto, é uma história. Estou há cinco anos como musa, mas com o coração, a vida inteira. Não fico trocando de escola para aparecer. Sempre fui muito decidida em relação à Gaviões da Fiel. É essa dedicação que me faz sentir parte da família."



Natacha revelou ainda que seu lugar na escola sempre esteve garantido. Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile, eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar para minha escola de coração e alma. Quando não aconteceu, fiquei arrasada, mas assisti pela TV, emanando energias positivas, e deu certo pela classificação. Chorei muito, mas isso só aumentou minha vontade de arrasar neste novo ano. E este ano, eu volto pra arrasar."



Além do retorno ao Carnaval, Natacha também anunciou o lançamento de sua biografia. "Meu livro vai contar minha jornada, como sobrevivi na prisão e os aprendizados que levo para a vida hoje. Fala sobre como lidar com medos e evoluir emocionalmente. É um projeto muito pessoal, sobre fases, recomeços, bastidores e verdades que nunca contei. É um convite para me conhecer de verdade — não só a Natacha da TV ou das redes, mas a mulher por trás das câmeras. Estou escrevendo com muito amor e sinceridade. Quero que as pessoas se identifiquem, se emocionem e se sintam inspiradas a recomeçar também. Ainda não posso revelar o título, mas adianto que fala sobre coragem, liberdade e autenticidade."