Natacha Horana faz fotos fantasiada Pics Mari/Divulgação
Ela havia sido presa em novembro do ano passado sob suspeita de lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas, ficando afastada do Carnaval durante um ano. Na ocasião, sua fantasia para o desfile já estava pronta.
Em 2026, Natacha desfilará ao lado de Sabrina Sato, rainha de bateria da mesma escola. Em nota enviada por sua assessoria, a musa celebrou a volta: "A sensação é maravilhosa. Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque, afinal, não é só um posto, é uma história. Estou há cinco anos como musa, mas com o coração, a vida inteira. Não fico trocando de escola para aparecer. Sempre fui muito decidida em relação à Gaviões da Fiel. É essa dedicação que me faz sentir parte da família."
Natacha revelou ainda que seu lugar na escola sempre esteve garantido. Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile, eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar para minha escola de coração e alma. Quando não aconteceu, fiquei arrasada, mas assisti pela TV, emanando energias positivas, e deu certo pela classificação. Chorei muito, mas isso só aumentou minha vontade de arrasar neste novo ano. E este ano, eu volto pra arrasar."
Além do retorno ao Carnaval, Natacha também anunciou o lançamento de sua biografia. "Meu livro vai contar minha jornada, como sobrevivi na prisão e os aprendizados que levo para a vida hoje. Fala sobre como lidar com medos e evoluir emocionalmente. É um projeto muito pessoal, sobre fases, recomeços, bastidores e verdades que nunca contei. É um convite para me conhecer de verdade — não só a Natacha da TV ou das redes, mas a mulher por trás das câmeras. Estou escrevendo com muito amor e sinceridade. Quero que as pessoas se identifiquem, se emocionem e se sintam inspiradas a recomeçar também. Ainda não posso revelar o título, mas adianto que fala sobre coragem, liberdade e autenticidade."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.