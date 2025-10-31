Jaquelline Grohalski é a nova musa da Grande Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 31/10/2025 13:13

Rio - A influenciadora digital Jaquelline Grohalski é a nova musa da Grande Rio, do Grupo Especial, para o Carnaval 2026. O anúncio foi feito através das redes sociais da escola de Duque de Caxias, na manhã desta sexta-feira (31).

"Tem musa nova em Caxias! Seja bem-vinda, Jaquelline", escreveu o perfil oficial da agremiação. Nos comentários do post, a campeã de "A Fazenda 15", da Record, celebrou: "É uma honra ser parte dessa família! Juntos vamos fazer história! Vamos com tudo".

No registro, Jaquelline surgiu com fantasia vermelha - uma das cores da escola - com pedrarias e plumas, exibindo as curvas e o bumbum. A influenciadora, ainda, mostrou a habilidade no samba. Ela integra o time de musas ao lado de mais famosas, como Tati Minerato , Mariana Goldfarb e Brunna Gonçalves.

Para o desfile do próximo ano, a escola levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop. Na Marquês de Sapucaí, a agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).