Carlinhos Salgueiro dá aulas de samba para Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2025 13:21 | Atualizado 26/11/2025 13:25

Rio - Virginia Fonseca está empenhada em fazer bonito na Sapucaí e tem se preparado para mostrar que tem samba no pé. Após ter aulas com Luciene Santinha, passista da Grande Rio, a rainha de bateria da escola de Caxias está ensaiando com Carlinhos Salgueiro.

"Ela é extremamente disciplinada e dedicada, agora estamos em aulas com durações de duas horas onde trabalhamos muito a parte técnica, postura, braços e também a parte do samba mais livre pra encontramos um caminho onde ela crie sua própria identidade e ganhe cada vez mais repertório pra desfilar na avenida", conta.

Carlinhos tem 53 anos e começou na Acadêmicos do Salgueiro bem cedo. Fez parte da escolinha mirim e atualmente é diretor da ala de passistas e corógrafo de alas da agremiação. "O Salgueiro sempre me apoiou. Sou formado em dança, a escola sempre soube que tive meu trabalho fora, meu presente sempre me apoiou. Assim que acaba o Carnaval eu viajo para turnês. Tive a felicidade de ser rei do Carnaval de Hollywood", contou.

O corógrafo, que tem Cíntia Dicker e Bia Michelle, musas do Salgueiro, entre suas alunas, diz que não vê problemas em dar aulas para uma rainha de bateria de outra escola.

"A Grande Rio, em comum acordo com a equipe da Virginia, já tinham etapas muito bem estabelecidas durante o processo de evolução dela, e optaram pelo meu trabalho para cuidar dessa segunda etapa, depois de um trabalho muito bem feito pela Santinha. Fico muito agradecido pelo presidente André Vaz da minha escola ter autorizado e também ao presidente Jayder Soares da Grande Rio pelo convite junto a equipe de Virginia Fonseca", diz.



A influenciadora e rainha de bateria da Grande Rio está hospedada na mansão de Vini Jr. no Rio e vai participar do mini desfile da escola, marcado para domingo (30), na Cidade do Samba.