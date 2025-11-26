Estácio de Sá no Carnaval 2025 - Liga RJ /S1 Comunicação

Estácio de Sá no Carnaval 2025Liga RJ /S1 Comunicação

Publicado 26/11/2025 14:02





Os desfiles da Série Ouro 2026 do Carnaval do Rio acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, com frisas disponíveis para os setores 2 ao 11. Os valores por box variam de R$ 1.400, nas filas B, C e D, a R$ 1.900 na fila A. Cada frisa comporta até seis pessoas, garantindo ao público uma visão privilegiada da pista de desfile. Rio - A venda de frisas para os desfiles da Série Ouro 2026 começa nesta quinta-feira (27). Os ingressos serão liberados ao público às 9h, com comercialização exclusiva pela Ticketmaster Os desfiles da Série Ouro 2026 do Carnaval do Rio acontecerão nos dias 13 e 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, com frisas disponíveis para os setores 2 ao 11. Os valores por box variam de R$ 1.400, nas filas B, C e D, a R$ 1.900 na fila A. Cada frisa comporta até seis pessoas, garantindo ao público uma visão privilegiada da pista de desfile.

O pagamento deverá ser por Pix, diretamente no site. Cada CPF poderá adquirir apenas uma frisa por dia. O comprador terá liberdade para definir o dia do desfile, o setor e a fila. O número exato da frisa, no entanto, será designado automaticamente pelo sistema, obedecendo à ordem de aquisição registrada.