Bloco Chorou Cuíca desfilará na próxima terça-feira (17), na Avenida ChileDivulgação / Liberj

Publicado 12/02/2026 09:41

Rio – Entre 15 e 17 de fevereiro, durante os dias de desfile das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, a Avenida Chile, no Centro, também será um importante palco da folia, recebendo 20 blocos filiados à Liga Independente dos Blocos de Embalo do Estado do Rio de Janeiro (Liberj) no Circuito Bira Presidente.



Há mais de duas décadas comandando os desfiles no Centro, A Liberj nasceu em 2003, pela mobilização de representantes de blocos tradicionais, e tem a missão de preservar e valorizar a cultura do carnaval de rua.

“Mais do que festa, o Carnaval da Avenida Chile é resistência cultural. É o resgate do carnaval que tira as pessoas de casa, devolve a ocupação do espaço público e fortalece a identidade cultural do Rio”, afirma o vice-presidente da Liberj, Robson Silva.

A concentração será na Avenida Almirante Barroso com a Rua México.

Confira a programação:



Domingo (15)



- Vai Quem Quer do Catumbi – 16h

- Pagodão do Beco de Pilares – 16h30

- Unidos de Benfica – 17h

- Pagodão de Madureira – 17h30

- Engata no Centro – 18h

- Turma do Gato – 18h30

- Boêmios de Irajá – 19h

- Acadêmicos da Botija – 19h30



Segunda-feira (16)



- Vinil Social – 16h

- Gigante dos Mares – 16h30

- Xodó da Piedade – 17h

- Ninho dos Cobras do Arsenal – 17h30

- Cervejeiros – 18h

- Boêmios de São Cristóvão – 18h30

- Banda da Folia – 19h

- Confraria da Bebidinha – 19h30

Terça-feira (17)



- Alegria de Quintino – 15h30

- Imperadores do Samba – 16h

- Chorou Cuíca – 16h30

- Foliões do Rio – 17h