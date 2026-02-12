Rio – Entre 15 e 17 de fevereiro, durante os dias de desfile das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, a Avenida Chile, no Centro, também será um importante palco da folia, recebendo 20 blocos filiados à Liga Independente dos Blocos de Embalo do Estado do Rio de Janeiro (Liberj) no Circuito Bira Presidente.
Há mais de duas décadas comandando os desfiles no Centro, A Liberj nasceu em 2003, pela mobilização de representantes de blocos tradicionais, e tem a missão de preservar e valorizar a cultura do carnaval de rua.
“Mais do que festa, o Carnaval da Avenida Chile é resistência cultural. É o resgate do carnaval que tira as pessoas de casa, devolve a ocupação do espaço público e fortalece a identidade cultural do Rio”, afirma o vice-presidente da Liberj, Robson Silva.
A concentração será na Avenida Almirante Barroso com a Rua México.
Confira a programação:
Domingo (15)
- Vai Quem Quer do Catumbi – 16h - Pagodão do Beco de Pilares – 16h30 - Unidos de Benfica – 17h - Pagodão de Madureira – 17h30 - Engata no Centro – 18h - Turma do Gato – 18h30 - Boêmios de Irajá – 19h - Acadêmicos da Botija – 19h30
Segunda-feira (16)
- Vinil Social – 16h - Gigante dos Mares – 16h30 - Xodó da Piedade – 17h - Ninho dos Cobras do Arsenal – 17h30 - Cervejeiros – 18h - Boêmios de São Cristóvão – 18h30 - Banda da Folia – 19h - Confraria da Bebidinha – 19h30
Terça-feira (17)
- Alegria de Quintino – 15h30 - Imperadores do Samba – 16h - Chorou Cuíca – 16h30 - Foliões do Rio – 17h
