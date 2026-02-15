Publicidade
Sabrina Sato surge deslumbrante no desfile da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria vestiu fantasia inspirada nas 'flores da floresta' no Carnaval 2026
Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, surgiu deslumbrante no desfile da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (14), no Carnaval 2026. Através das redes sociais, a rainha de bateria explicou detalhes da fantasia, inspirada nas "flores da floresta".
"Lembrança viva de um tempo em que homem e natureza respiravam no mesmo compasso. A Protea, uma das flores mais antigas do planeta, nasce onde quase tudo parece impossível. Resiste ao extremo, floresce depois do fogo e faz da adversidade um recomeço. É força que não grita floresce", iniciou a apresentadora.
"E ela me faz pensar nos povos originários: atravessaram invasões, silenciamentos, tentativas de apagamento… e seguem vivos. Enraizados. De pé. Hoje eu não visto só uma fantasia. Eu piso na avenida como quem carrega memória. Como quem celebra o que resiste", concluiu ela.
"E ela me faz pensar nos povos originários: atravessaram invasões, silenciamentos, tentativas de apagamento… e seguem vivos. Enraizados. De pé. Hoje eu não visto só uma fantasia. Eu piso na avenida como quem carrega memória. Como quem celebra o que resiste", concluiu ela.
O look, composto por body ultra cavado e cravejado de pedrarias, faz referência ao enredo que a agremiação levou para o Carnaval 2026: "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã". O tema, desenvolvido pelas carnavalescos Rayner Pereira e Julio Poloni, celebra a luta e o legado dos povos indígenas.
A majestade reinou à frente dos ritmistas esbanjando carisma, beleza e samba. Ela, ainda, mostrou que estava com o samba-enredo na ponta da língua. Além disso, cumprimentou a comunidade e se emocionou. Sabrina foi prestigiada pelo marido, Nicolas Prattes, e pela irmã, Karina Karina Sato Rahal Abreu. Em fevereiro do ano passado, a rainha comemorou 20 anos na escola de samba paulista.
A apresentadora também é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio. A azul e branca será a segunda escola a desfilar nesta terça-feira (17), levando o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", em homenagem a Heitor dos Prazeres, assinada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.
Carnaval
Sabrina Sato surge deslumbrante no desfile da Gaviões da Fiel
Rainha de bateria vestiu fantasia inspirada nas 'flores da floresta' no Carnaval 2026
Carnaval
Confira fotos do desfile da Unidos da Ponte
Escola apresentou o enredo 'Tamborzão – O Rio é baile! O Poder é Black!'
Carnaval
Veja fotos do desfile da Unidos do Porto da Pedra
Escola apresentou o enredo ‘Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite’
Carnaval
Veja fotos do desfile da União de Maricá
Escola apresentou o enredo ‘Berenguendéns e Balangandãs’
Carnaval
Confira fotos do desfile da Estácio de Sá
Escola apresentou o enredo ‘Tata Tancredo - O Papa Negro no Terreiro do Estácio’
Carnaval
Veja fotos do desfile do Império Serrano
Escola homenageou a escritora Conceição Evaristo neste sábado (14), com o tema 'Ponciá Evaristo, Flor do Mulungu'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.