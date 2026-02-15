Sabrina Sato surge deslumbrante no desfile da Gaviões da Fiel

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, surgiu deslumbrante no desfile da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (14), no Carnaval 2026. Através das redes sociais, a rainha de bateria explicou detalhes da fantasia, inspirada nas "flores da floresta".

"Lembrança viva de um tempo em que homem e natureza respiravam no mesmo compasso. A Protea, uma das flores mais antigas do planeta, nasce onde quase tudo parece impossível. Resiste ao extremo, floresce depois do fogo e faz da adversidade um recomeço. É força que não grita floresce", iniciou a apresentadora.



"E ela me faz pensar nos povos originários: atravessaram invasões, silenciamentos, tentativas de apagamento… e seguem vivos. Enraizados. De pé. Hoje eu não visto só uma fantasia. Eu piso na avenida como quem carrega memória. Como quem celebra o que resiste", concluiu ela.

O look, composto por body ultra cavado e cravejado de pedrarias, faz referência ao enredo que a agremiação levou para o Carnaval 2026: "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã". O tema, desenvolvido pelas carnavalescos Rayner Pereira e Julio Poloni, celebra a luta e o legado dos povos indígenas.

A majestade reinou à frente dos ritmistas esbanjando carisma, beleza e samba. Ela, ainda, mostrou que estava com o samba-enredo na ponta da língua. Além disso, cumprimentou a comunidade e se emocionou. Sabrina foi prestigiada pelo marido, Nicolas Prattes, e pela irmã, Karina Karina Sato Rahal Abreu. Em fevereiro do ano passado, a rainha comemorou 20 anos na escola de samba paulista.

A apresentadora também é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio. A azul e branca será a segunda escola a desfilar nesta terça-feira (17), levando o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", em homenagem a Heitor dos Prazeres, assinada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

