Luísa Sonza comemora boa fase na vida pessoal e profissional

Luísa Sonza comemora a boa fase na vida pessoal e profissional. Casada com o youtuber e humorista Whindersson Nunes, a cantora conta como será o Natal do casal e faz mistério sobre os planos para o segundo casamento dos dois.

Durante o bate-papo, ela ainda confessa pensar em carreira internacional, faz um balanço do ano de 2019 e relembra a experiência de participar da Dança dos Famosos.

Como vai ser seu Natal e do Whindersson Nunes?

Ainda estamos organizando como será!

Como costumam comemorar esta data?

Não tem um modelo fixo. Depende do ano, das agendas. Mas sempre com as pessoas que amo.

O que o Natal representa para você?

Acho que todos os dias são especiais para estar ao lado de pessoas que amamos.

Gostam dessa tradição de troca de presentes?

Ah, claro! Mas a data vai muito além de ganhar presentes, este nunca foi o foco.

Gosta da ceia de Natal e se joga nas comidas desse fim de ano ou prefere manter um cardápio mais light?

Eu amo as comidas de fim de ano! Não sou de dieta. Tenho uma alimentação equilibrada e me permito comer de tudo sem exageros.

Como vai passar seu Réveillon?

Ainda não tenho nada definido.

Recentemente, você lançou um hit Combatchy com Anitta, MC Rebecca e Lexa. Como foi essa parceria entre vocês?

Nossa, foi demais! Estar ao lado de meninas tão talentosas, reforçando um gênero que ainda sofre muito preconceito, é muito incrível! Além de estar no topo das paradas. É muito realizador.

Você lançou sua primeira parceria internacional com a boyband canadense PrettyMuch. Gostou da experiência?

Super, foi minha primeira participação em uma música internacional! Os meninos são super talentosos e fofos demais! Muito feliz com resultado!

Pensa em carreira internacional?

Sim, temos alguns projetos, mas ainda é surpresa!

Você foi uma das artistas que mais se consagraram em 2019. Acredita que esse foi o seu ano, Luísa?

Eu me sinto muito realizada. Este ano foi sensacional, com várias conquistas. Com certeza o melhor ano da minha carreira. Lancei meu primeiro álbum, fiz minha primeira parceria internacional, estive ao lado de quem amo. Ano que vem espero conquistar muito mais!

Você pediu o Whindersson em casamento. Como estão os preparativos para mais esse momento especial na vida de vocês? Já tem local, data? Vai ser algo mais intimista ou maior? Pode adiantar?

Sempre foi nossa intenção nos casarmos mais de uma vez, sempre quisemos celebrar bastante o nosso amor. Mas não posso falar nada, é surpresa!

Quais são seus projetos para 2020?

Tenho alguns projetos em mente. Quero trabalhar bastante para deixar os shows cada vez melhores para o público e tenho diversos projetos para trabalhar no Brasil e fora.

Tem algo planejado para o Carnaval do Rio, no ano que vem? Desfilaria em alguma escola de samba?

Tenho alguns projetos, algumas coisas marcadas e 'superdesfilaria' (sic). Mas para este ano, nada planejado.

Vocês dois são muito famosos e têm milhões de seguidores. Sente esse peso de serem referência para tantas pessoas?

Não sinto como um peso. Como pessoas públicas, temos uma responsabilidade maior, claro. Mas amo o que faço e amo poder compartilhar um pouquinho de mim, da minha vivência e das minhas experiências com o público. Aprendo muito com eles também, é sempre uma grande troca!

Quais são seus segredos de beleza?

Gosto muito de beber água, o que ajuda no meu metabolismo, mas não sou superneurótica com beleza!

Você fala muito sobre empoderamento feminino. Quando você se sentiu à vontade para falar sobre esses temas?

Eu sempre pensei nisso. As mulheres de minha vida sempre foram um exemplo de força para mim. Desde minha avó, que criou as três filhas sozinhas. Minha família é matriarcal e é minha maior inspiração em relação a esse discurso.

Você lançou uma linha de moda praia. Gosta de se aventurar nesse mundo da moda?

Eu sou apaixonada pelo verão, por praia, então quis fazer uma linha que tivesse super a ver comigo. Deu tão certo, que me virei sócia da marca!

Me fala um pouco sobre seu último lançamento?

No último dia 3, lancei mais um clipe do meu álbum 'Pandora', que tem sido um grande sucesso. Tô muito feliz, foi um clipe pensado para meu público, uma vez que todos os produtos podem ser adquiridos pelo site americanas.com. Essa é a ideia, sempre pensar no que os meus fãs pedem.

Você participou da 'Dança dos Famosos'. Como foi essa experiência?

Sim, foi uma experiência incrível, já que estava numa fase muito movimentada da minha carreira. Mas ao mesmo tempo me diverti demais e acabei tendo uma relação muito grande de amizade com toda a galera, toda equipe e participantes. Amei e foi demais a parceria com o Léo Santes (dançarino que participou do quadro com ela).

Teve um ritmo que gostou mais? E qual teve mais dificuldade?

Um dos que mais curti foram Salsa e Forró. Acho que Rock foi um dos mais complicados, já que estava com uma fissura na costela.

Já usou algum passo de dança que aprendeu em seus shows?

Não. Não utilizei, mas pretendo utilizar já que aprendi muita coisa.