Maisa fica em choque ao descobrir que Sabrina Sato é ex-BBB

Sabrina Sato foi a convidada da vez do Programa da Maisa deste sábado e deixou a apresentadora do SBT em choque ao lembrar de sua passagem pelo BBB13.

"Estou com medo de perguntar do seu passado. Nasci em 2002, um ano antes dela ter participado do BBB. A minha lembrança da Sabrina Sato é você no Pânico há muitos anos", disse Maisa.



A mãe de Zoe aproveitou o momento nostálgico e contou para a apresentadora que também foi bailarina do Faustão entre 2000 e 2001.



"Isso foi antes do BBB. Aí, depois do BBB fui para o Pânico. Depois do Pânico, o Programa da Sabrina e agora vou estrear um novo programa", relembrou a apresentadora da Record.