Morte de Bira repercute nas redes sociais

Bira, famoso baixista do sexteto do Programa do Jô. Vários famosos e anônimos usaram as redes sociais para lamentar a morte de, famoso baixista do sexteto do O músico, de 85 anos, morreu, neste domingo , por causa de uma parada cardíaca, dias após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Paulinho Serra foi um dos que prestou homenagem ao baixista: "Poxa! Esse cara era só carisma, todas as vezes que nos encontrávamos dávamos risadas. Já foi assistir o 'Deznecessário' quando ninguém sabia o que era, grande incentivador. Descanse em paz, Bira". Poxa.

Arlindo Grund, apresentador do Esquadrão da Moda (SBT), também se pronunciou: "Quem assistia ao Programa do Jô nunca esquecerá a risada do Bira! #RIP".

Serginho Groisman disse estar triste. "Muito triste com a morte do Bira. A risada solta do Programa do Jô. Um ótimo amigo de todos amava a música e o Corinthians. Essa foto tirei em 2011. Fica meus sentimentos a família. Fica em paz Bira".