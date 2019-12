Uau! Isis Valverde sensualiza na primeira capa da Vogue para 2020

Rio - Nesta terça-feira (24), Isis Valverde ganhou destaque ao ser anunciada como a capa da Vogue de janeiro de 2020. O comunicado foi feito pelo perfil da revista no Instagram e acompanhou uma prévia da entrevista com a atriz da Globo.

Ao falar sobre os desejos para o ciclo que se inicia, Isis Valverde responde: "União entre as pessoas, saúde e amor para que possa continuar vivendo bem, de maneira otimista e um pouquinho mais de tempo para ficar com a família e em contato com a natureza".

Isis Valverde ainda completa: "Sou uma mulher simples. Estou interessada em ser de verdade e não em parecer que sou”. A atriz da Globo estar no ar como Betina em "Amor de Mãe".