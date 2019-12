Padre Marcelo Rossi lança clipe gravado na Flórida

Rio - Colo de Mãe foi a canção escolhida por Padre Marcelo Rossi para ganhar um clipe que está disponível em seu canal do Youtube. Assista aqui. A faixa faz parte do EP “Maria Passa a Frente”, que foi lançado pela Sony Music.



Gravado na Flórida, durante o evento Abraça USA, da Canção Nova, o clipe conta com a participação especial do Padre Adriano Zandoná, e foi dirigido por Bruno Espíndola e Lucas Sales.



Com sonoridade mais romântica, a música fala sobre o amparo e a proteção que vem do colo das mães. Ela foi escolhida propositalmente para ser lançada próximo ao Natal. “O maior acontecimento da história não foi o homem ter subido e pisado na lua, foi Deus descer e pisar na Terra. Que neste Natal possamos edificar e construir Igrejas em nossos corações. Em um mundo cheio de muros, vamos erguer pontes”, reflete o Padre.



Nesse mês de dezembro, Padre Marcelo Rossi completa 25 anos de sua ordenação e enxerga o Jubileu de Prata como prenúncio de algo maior. O EP “Maria Passa a Frente” tem seis faixas, já lançadas em todas as plataformas digitais, são elas: a faixa título, “Fiel Guardião”, “Sopra em Nós”, “Jesus Me Deu Uma Mãe”, “Colo de Mãe” e “Rainha dos Anjos do Céu”.