Jade Seba e Bruno Guedes comemoram 7 meses do filho Zion com festinha

Rio - A influencer Jade Seba e o ator Bruno Gudes prepararam mais um mêsversário para o filho Zion usando como tema um personagem da Disney. E para entrar no clima natalino, a festa para celebrar 7 meses do bebê, organizada na segunda (23), teve como temática o Natal do Mickey.



A decoração, feita pela badalada profissional Georgia Bianka, que apresenta o programa Fazendo a Festa (GNT), era toda inspirada no Natal e no personagem símbolo da Walt Disney.



A festinha foi realizada na casa de Jade e contou com a presença de amigos e familiares do casal. Durante a comemoração, Zion recebeu a presença de personagens vivos, como Papai Noel e o Mickey.