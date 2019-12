Diretor da RedeTV! diz que filho se recupera após acidente com cola

Após ter relatado os apuros que passou com o filho nos últimos dias em decorrência de um erro médico, o superintendente de jornalismo da RedeTV!, Franz Vacek contou em seu Instagram que o pequeno está se recuperando em casa.

"Boa tarde! Agradeço pela imensa solidariedade dos amigos, colegas da imprensa e família. Paulinho está em casa recuperando-se dentro do possível cercado de amor e carinho. Claro que está sendo um Natal atípico. Hoje acordou gritando. Fala coisas desconexas sobre hospital, médicos e sobretudo para não passar "cola quente" no olho dele, etc.", explicou o jornalista da RedeTV!.

Mas, Vacek disse que ainda não recebeu nenhum retorno do Hospital Samaritano sobre o caso do filho. "Sigo sem receber nenhum retorno do hospital Samaritano sobre como conduzirão em relação ao caso e ao médico Diogo de Oliveira Souza. CRM-SP: 149121 para que outros pacientes não passem pelo que o meu filho foi submetido. Espero que sejam sensatos. Quero justiça!", completou.

Enquanto Franz Vacek alega que o hospital seja culpado de "imperícia médica", o Samaritano afirma que está apurando os protocolos e procedimentos adotados durante o atendimento.

Em nota, a assessoria do hospital disse ao IG Gente que: "O Hospital Samaritano (Higienópolis) informa que o menor P.C.C.V. foi atendido, no último domingo (22/12), no Pronto-socorro com um corte no supercílio. Ressalta que está apurando todos os protocolos adotados, bem como os procedimentos praticados durante o atendimento. Além disso, a instituição reitera o seu compromisso com o aprimoramento contínuo de seus serviços, colocando-se à disposição para mais esclarecimentos."

Já em resposta ao pai e jornalista da RedeTV! o Samaritano diz: "Em relação ao prontuário médico solicitado pelo pai do paciente – o Sr. Franz Max Huet Vacek - ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), o mesmo será disponibilizado no prazo estipulado pela área responsável, de até 48 horas úteis."