Com canal no Youtube, Joel Santana entrevista MC Koringa

Rio - O conhecido técnico de futebol Joel Santana resolveu canalizar toda a sua popularidade e carisma em um novo projeto, seu canal no YouTube: Canal do Joel. Com o formato de talk show, mas com a personalidade única deste ícone do futebol que também virou uma sensação na internet após dar uma entrevista em inglês enquanto era o técnico da seleção da África do Sul.



Comandado por Joel e Adry Santos, o programa é gravado na casa dos entrevistados. Um dos primeiros a participar do projeto foi o cantor MC Koringa, que abriu suas portas para recebê-los: "foi uma honra poder receber o 'Papai' Joel Santana e a Adry Santos na minha casa e ser um dos primeiros a participar deste projeto. Joel é muito querido, fez história no meu time do coração e uma referência para todos que gostam de futebol assim como eu”.



MC Koringa é um apaixonado por futebol e conhecido da torcida rubro-negra pelas participações em importantes eventos e músicas ligadas ao time carioca. Recentemente Koringa foi um dos cantores na Final Fun Fest, organizada no Maracanã para a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate.



Joel teve diversas passagens pelo Flamengo, levando o time a conquistar o campeonato carioca em 2008 e depois de volta ao clube em 2012.

Assista: