Sharon Stone é bloqueada em aplicativo de relacionamento e reclama nas redes sociais

Se a vida amorosa de nós, meros mortais, não está fácil, pois fique sabendo que para Sharon Stone também não está nada legal. Em sua conta do Twitter e do Instagram, a atriz reclamou que foi bloqueada em um aplicativo de relacionamento.

"Eu fui entrar no Bumble (o aplicativo) e eles fecharam a minha conta", contou Sharon Stone. "Alguns usuários fizeram denúncias alegam que não era eu! Ei, Bumble, ser eu mesma é fato de exclusão? Não me tirem da colmeia", brincou, em referência ao símbolo do app.



O assunto, é claro, rendeu muito e se tornou um dos mais comentários no Twitter. "Meu Deus, se está difícel pra ela usar um aplicativo de relacionamento, imagina pra mim!", brincou uma internauta. Na imagem que a atriz compartilhou no Instagram, aparece uma mensagem avisando que a conta dela no app não está disponível.

"Você foi bloqueada. Temos o compromisso de manter o Bumble seguro, o que significa que precisamos reforçar certas regras quando nossos valores são violados", diz o aviso. Até agora, Sharon Stone não contou o desfecho da situação. Será que o match finalmente aconteceu?