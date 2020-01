Grazi Massafera posta 'Feliz 2020' e Caio Castro responde: 'Bem feliz'

A atriz Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores ao postar fotos no primeiro nascer do sol de 2020. Além das fotos, o que chama a atenção é um comentário do Caio Castro, que passou a virada com a musa.

Com um vestido de seda colorido, em tom pastel, Grazi desejou um “Feliz 2020” aos seus seguidores, que retribuíram com muitos elogios: "Perfeição meu pai", "espetáculo", escreveu David Brazil.

Enquanto a atriz desejou um feliz ano, Caio Castro deixou bem claro que o seu começou "bem feliz", ao comentar na foto de Grazi.

O casal passou o Réveillon na Praia de Carneiros, em Pernambuco, com a família dele e alguns amigos. Eles foram flagrados correndo lado a lado no final da manhã desta terça-feira. Um banhista fez um flagra dessa prova de amor e, claro, que a foto caiu na rede.

Veja o post