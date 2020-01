Mão boba de Grazi Massafera em foto com Caio Castro dá o que falar na internet

Rio - Grazi Massafera e Caio Castro passaram o Réveillon ao lado de amigos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Em uma das várias fotos publicadas pelo grupo, uma chamou a atenção de internautas e causou alvoroço na internet na tarde desta quarta-feira.

Na imagem, a atriz aparece com uma mão boba que estaria nas partes íntimas de Caio Castro. A foto foi postada no Instagram por um amigo do ator da Globo e os comentários estão dando o que falar. "Passada!", escreveu uma internauta. "Olha a mão da Grazi, eu faria o mesmo", disse outra.

Mais cedo, Grazi surpreendeu seus seguidores ao postar fotos no primeiro nascer do sol de 2020. Além das fotos, o que chama a atenção é um comentário do Caio Castro, que passou a virada com a musa.



Com um vestido de seda colorido, em tom pastel, Grazi desejou um “Feliz 2020” aos seus seguidores, que retribuíram com muitos elogios: "Perfeição meu pai", "espetáculo", escreveu David Brazil.



Enquanto a atriz desejou um feliz ano, Caio Castro deixou bem claro que o seu começou "bem feliz", ao comentar na foto de Grazi.