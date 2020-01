Eita sofrência! Após término com Maiara, Fernando Zor canta em piscina vazia e cercado de garrafas

Até agora, ninguém sabe ao certo se o relacionamento de Fernando Zor e Maiara, da dupla com Maraisa, realmente chegou ao fim ou não. Rumores e indiretas apontam que sim mas, por enquanto, nada foi confirmado pelo casal (ou ex-casal?).

O fato é que, em uma publicação feita nesta quinta-feira, no Instagram, Fernando Zor foi zoado pelos amigos nos comentários por conta da tal "sofrência". "Piscina, que guarda segredos. Todo dia cedo, ela se banhava. Sempre namorando seu corpo de fada. Toda madrugada, o sol lhe esperava", cantou o intérprete.

Nas imagens no Instagram, ainda é possível ver algumas garrafas vazias em torno do cantor. A zoeira, é claro, ficou por conta dos amigos. "Tudo bem, amigo?", brincou Wesley Safadão. "Meu Deus do céu Thiago Brava e Rodolffo (da dupla com Israel) , salva esse homi aí", escreveu Capataz, da dupla com João Carreiro.

"É, cumpade... Pó vortá logo... Cê num tem estrutura pra aguentar o baque não", disse Rodolffo. Até agora, Fernando Zor não se pronunciou sobre o vídeo e nem sobre o relacionamento com Maiara.