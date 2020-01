Lexa desabafa sobre casamento com MC Guimê: 'existem falhas'

São Paulo - Lexa surpreendeu seus seguidores, no último domingo (5), ao compartilhar um desabafo em sua conta do Instagram. No texto, a cantora dissertou sobre dificuldades no relacionamento com MC Guimê.

Com uma foto do casal, tirada em um elevador, Lexa falou o quanto é difícil para eles viverem com agendas tribuladas e poucos momentos juntos. “Esses dias fomos ao cinema, viver esses momentos de casal, não é fácil ter inteligência emocional pra viver no meio dessa loucura, não ter tempo pra nada, ficamos pouco juntos, mas Deus já sabia de tudo, ele preparou alguém paciente e compreensível pra entender a minha vida e me respeitar, assim como eu o entendo e respeito”, refletiu.

Segundo Lexa, casamentos que são superadas com amor e cumplicidade. “Amor é isso…é assim, com falhas, troca mútua, não é perfeito, existem falhas, mas tem muito, muito amor. Te amo demais tatuado do meu coração”, finalizou a cantora no Instagram.