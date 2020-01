Caio Castro acelera Ferrari em avenida de São Paulo após ser reconhecido por fãs; Vídeo

São Paulo - Imagens de Caio Castro dirigindo uma Ferrari em plena avenida 23 de Maio, em São Paulo, começaram a circular pela internet, no último domingo (05). O registro foi feito enquanto o ator da Globo passava ao lado do veículo de uma fã. A máquina pilotada pelo artista é avaliada em R$ 2 milhões.

No vídeo, assim que Caio Castro nota que foi reconhecido, ele acelera, deixando a fã para trás. Nas redes sociais o ator da Globo falou sobre o assunto: "Achei que o namorado dela queria brincar de acelerar".



Leia também: Nas partes íntimas? Mão de Grazi em foto com Caio Castro dá o que falar

Há pouco tempo, Caio Castro estava em Pernambuco para passar o Réveillon com Grazi Massafera. Após as festas a loira retornou para o Rio e ele para São Paulo. Assista ao vídeo: