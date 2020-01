Mariana Xavier passa por cirurgia de emergência após sofrer acidente

Rio - Mariana Xavier, a Marcelina do filme "Minha Mãe é uma Peça", foi operada após quebra a perna. De acordo com a atriz, ela se machucou ao escorregar enquanto brincava na chuva.

Em um textão publicado nas redes sociais, Mariana contou como tudo aconteceu e aproveitou para tranquilizar os fãs. “Praga de Dona Hermínia é fogo! Rs. Só que não foi Aruã que se quebrou na selva, fui eu! Passado o susto e com informações mais claras em mãos, já posso dar notícias pra vocês. O sorriso da foto esconde muitas lágrimas que ainda estão, vez ou outra, rolando pelo meu rosto: de medo, de alívio, de tristeza, de preocupação, de frustração, de gratidão, de culpa, tudo misturado! Em contagem regressiva pra estreia do meu primeiro monólogo, que aconteceria na próxima sexta, um acidente besta me obrigou a recalcular a rota. Num momento de felicidade plena, cheia de motivos pra agradecer e comemorar, pulando na chuva feito criança, escorreguei feio na grama e acabou-se a brincadeira”, começou.



“Depois da força-tarefa pra me levar até o hospital em Friburgo (mil louros e agradecimentos ao meu amor), o veredito: lesão no ligamento do tornozelo, fratura de fíbula, cirurgia de emergência, dois parafusos, e agora, pra começar a recuperação, 30 dias sem pisar. E só não foi pior porque os músculos dessas pernocas dançantes seguraram muito do impacto! Amém! Santo axé! Acredito que situações parecidas já tenham ocorrido com muitos de vocês: quando a gente menos espera, quando a gente acha que tem tudo sob controle, o Universo dá um jeito de mostrar quão pequeno e frágil a gente é! E quanto a gente ainda tem pra aprender sobre a vida”, continuou.



“Por mais difícil que seja entender, aceitar e administrar imprevistos assim, quero conseguir continuar trocando o "por que?" pelo "pra quê?" e absorver dessa experiência o melhor que ela tiver pra me oferecer. Aprender a pedir e aceitar ajuda talvez seja a primeira das lições. Não tá fácil, mas já estou recebendo uma enxurrada de cuidado e amor! Obrigada, Dr. Maurício Tarrago e equipe pela assistência! Obrigada, meus parceiros profissionais, familiares e amigos amados que estão me ajudando a reorganizar tudo! Obrigada a vocês que me acompanham, pela compreensão e pelas orações que eu tenho certeza de que virão! Em breve estarei plena novamente e rodando esse Brasilzão com a linda história de Antes do ano que vem”, finalizou.