Fãs enloquecidos! BTS anuncia lançamento de novo álbum para fevereiro

São Paulo - Essa novidade os fãs de BTS vão amar! O grupo de k-pop anunciou nesta terça-feira (7) a data de lançamento do novo álbum, Map of the Soul: 7. O disco estará disponível a partir do dia 21 de fevereiro, porém o mais rapidinhos poderão adquirir antes na pré-venda que começa na próxima quinta-feira (9).

Os fãs não esperavam por essa e em poucos minutos já colocaram o nome do grupo entre os assuntos mais falados Twitter.



Neste ano, BTS completa 7 anos, deixando o nome do álbum ainda mais simbólico já que a banda é composta por 7 membros. O lançamento é um dos mais aguardados no mundo pelo apaixonados por k-pop e a banda continua sendo a mais popular do mundo no ramo.