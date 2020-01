Eduardo Costa assume que irmão ameaçou sua ex: 'Ele se arrependeu'

São Paulo - Eduardo Costa admitiu que o irmão, Weliton Costa, fez uma ameaça contra sua ex-noiva. Todavia, em entrevista ao Leo Dias, o sertanejo alegou que "não sabia" que o irmão tinha mandado o áudio.

"Eu descobri que ele mandou, sim", iniciou Eduardo Costa, que emendou: "Ele já se arrependeu de ter mandado [o áudio]. Foi num momento de raiva, de fúria, num momento de nervosismo em que ele perdeu o controle, porque meu irmão me tem como pai, já que eu cuidei dele desde bebê. Eu sempre criei ele (sic), tanto que ele me toma a benção como pai".

Ainda em papo, o sertanejo, mesmo sem citar nomes, pede desculpas pela atitude do irmão. "Eu, desde já, peço desculpas para os ofendidos. Não é uma índole da minha família [fazer ameaça]. Não faz parte da índole do meu irmão fazer esse tipo de coisa, nem da minha".

O imbróglio envolvendo Eduardo Costa, Victória Villarim e Clayton Lemos começou em outubro de 2019, depois que o cantor descobriu que a ex estava se relacionando afetivamente com Clayton, até então, seu amigo e afilhado musical. Em defesa do irmão, Weliton Costa fez uma postagem nas redes ameaçando matar Victória e "todas as pessoas que estiverem ao lado dela". Antes da ex-noiva, Weliton ameaçou Clayton.