Empresário implanta microchip avaliado em até R$ 30 mil na namorada

São Paulo - O milionário Chiquinho Scarpa é conhecido pela sua excentricidade. Dessa vez, ele voltou ao noticiário por conta de sua namorada. É que o socialite implantou um microchip de GPS, avaliado em até R$ 30 mil, em sua parceira para monitorá-la.

Galeria de Fotos Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Microchip Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram Luana Riserio Reprodução Instagram Chiquinho Scarpa e a namorada Luana Riserio Reprodução Instagram

Segundo o empresário, a medida teria sido necessária por conta do tamanho do palacete onde vive, já que Luana teria se perdido no imóvel. E, para que isso não acontecesse novamente, o microchip, criado por uma empresa norte-americana, foi implantado na pele da moça.

Além disso, Chiquinho Scarpa ainda tem acesso a um aplicativo de localização que está instalado no celular da goiana, de 35 anos.