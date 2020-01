Filha de Flávia Alessandra revela a Otaviano Costa que já mandou nudes: 'que perigo!'

Rio - Giulia Costa, de 19 anos, é filha de Flávia Alessandra e fruto do relacionamento da atriz com Marcos Paulo, que morreu em 2012. Flávia Alessandra é casada com Otaviano Costa, atualmente. E, por isso, o apresentador é a figura paterna que ela tem. Tanto é que ele chama a garota de “filha” no vídeo.

“Eu nunca… Eu mando nudes para a sua mãe, e sua mãe manda pra mim. Você já mandou nudes?”, pergunta Otaviano apreensivo. Giulia, no fim das contas, bebe também, respondendo que já mandou nudes. “Meu Deus, o perigo que você passou com uma coisa dessas”, disse Otaviano chocado com a informação.

Assista ao vídeo completo abaixo: