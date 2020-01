Bruna Lombardi cai em golpe do WhatsApp e alerta: 'Fiquem atentos!'

Rio - A atriz Bruna Lombardi foi mais uma artista que caiu no golpe do WhatsApp. Ela usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para avisar aos amigos que estão usando seu nome para pedir dinheiro.

"Fui alertada que estão aplicando o golpe de WhatsApp com meu nome. Ligam convidando para apoiar um evento que eu supostamente estaria organizando e pedem ajuda financeira. É um golpe. Fiquem atentos!", explicou ela no Instagram.

Além de Bruna, outros famosos também já passaram pela situação. Entre eles estão Kaysar, Flávia Alessandra, Nathalia Dill, Ellen Rocche, Gretchen, Sheron Menezes e Caio Castro.