Rio - Após surgir de tranças e ser acusada de apropriação cultural, Isabella Santoni resolveu radicalizar mais um vez e, agora, colocou um megahair. De acordo com a atriz, que compartilhou uma foto do novo visual em sua conta no Instagram, ela estava com saudade do cabelão.

Galeria de Fotos Atriz da Globo Divulgação Atriz da Globo Divulgação Atriz da Globo Divulgação Atriz da Globo Divulgação Atriz da Globo Divulgação Poderosa (Day Mesquita) em Amor Sem Igual Divulgação Atriz da Globo Divulgação Filipe (Pedro Novaes) e Rita (Alanis Guilen) em Malhação - Toda Forma de Amar Divulgação Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Atriz da Globo Divulgação Thelma (Adriana Esteves) em Amor de Mãe Divulgação Atriz da Globo Divulgação Marcelo Batista nos bastidores de 'Sob Pressão' Globo/Raquel Cunha Marcelo Batista com Adriana Alves e Jean Paulo Campos nos bastidores de 'Carrossel' Reprodução/Instagram Marcelo Batista nos bastidores de 'Sob Pressão' Reprodução/Instagram Mumuzinho e o irmão, Marcelo Batista Reprodução/Instagram Marcelo Batista e o irmão, Mumuzinho Reprodução/Instagram Marcelo Batista nos bastidores de 'Amor Sem Igual', da Record TV Reprodução/Instagram Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Vendedor de Caipirinha. Na foto, turistas de Minas Gerais .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de baixo risco .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Cristiane da Silva com filhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto,criancas bricam na beira da praia .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto,criancas bricam na beira da praia .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de animais marinhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de animais marinhos .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de animais marinho .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de baixo risco .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, Marcos Nery brinca com sua filha .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR, Perigo nas praias-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, menina brinca na areia .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, mae com sua filha .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR-Suite da materia garoto que enterrado na praiA de Marica. Na foto, bandeira de baixo risco .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes Rio,08/01/2020 - PRAIA DO ARPOADOR .Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia Cléber Mendes O suspeito foi preso e encaminhado a 58ª DP (Posse) Google / Reprodução Fwd: Polícia Federal apreende 118 notas falsas em Ricardo de Albuquerque Divulgação/Polícia Federal Usuários de redes sociais fizeram memes após a live de Bolsonaro Reprodução A Procuradoria Geral de Nova Iguaçu está convocando os novos concursados Raphael Bittencourt/ Divulgação PMNI Fiat Strada 2020 deve incorporar elementos do Mobi na dianteira e do Toro atrás. Lançamento é esperado a partir de julho Reprodução Behance/DesignerKlebers Latino encontra Déborah Albuquerque em Orlando divulgação Modelo deve incorporar elementos do Mobi na Dianteira e as lanternas da Toro na traseira Reprodução Behance/DesignerKlebers Mc MM Allana Macedo e David Brazil divulgação Como pai de Michelle, ele pontua seu comportamento num quadro Reprodução/ WeTV Michelle não sabia que ele era um "pai" até que ele perguntasse se ela não queria ser uma 'pequena garota' Reprodução/ WeTV Os dois brincam com jogos de tabuleiro, escutam músicas da Disney, colorem papéis e fazem artes e recortes juntos Reprodução/ WeTV A recepção do Hospital Santa Teresa foi pega de surpresa pelo alagamento Reprodução/Redes Sociais A Rua Montecaseros ficou alagada durante boa parte da tarde Ney Freitas Carros sendo arrastados na Rua Coronel Veiga Reprodução/Redes Sociais Bueiros não deram conta do volume de água Reprodução/Redes Sociais Luciano Di Camargo passa as férias com a família em Orlando Reprodução de internet Rio transbordou na Avenida Piabanha retendo o trânsito no local Ney Freitas A Superintendência em Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) também vai dar orientações sobre o controle de caramujo e outras vetores de doenças Alziro Xavier /Divulgação PMNI Bruna Lombardi Reprodução Instagram Bruna Lombardi Reprodução Instagram 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia Bruna Lombardi Reprodução Instagram 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia Ameaça de Tempestade em Maricá Foto: Paulo Salermo 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia 08/01/2020 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIROS - Imagens da Casa Branca, localizado nos EUA, onde os senadores e congressistas aguardam novas informações sobre o conflito com o Irã, nesta quarta-feira (08). Fotos: Steven Ramaherison/Agência O Dia Steven Ramaherison/Parceiro/Agência O Dia Alessandra não ficará de fora do carnaval de 2020 Divulgação Alessandra não ficará de fora do carnaval de 2020 Divulgação Alessandra não ficará de fora do carnaval de 2020 Divulgação Nathalia Dill muda o visual Divulgação Alessandra não ficará de fora do carnaval de 2020 Divulgação Alessandra não ficará de fora do carnaval de 2020 Divulgação 'Minha Mãe é Uma Peça 3' continua em cartaz no Rio de Janeiro Divulgação Bolsonaro assistindo o pronunciamento de Trump Reprodução Facebook Giulia e Otaviano Costa Reprodução Instagram Brunna Gonçalves e Ludmilla Reprodução de internet Menina de 4 anos foi resgatada por Bombeiros de São Paulo Reprodução/ Bombeiros Menina de 4 anos foi resgatada por Bombeiros de São Paulo Reprodução/ Bombeiros

Horas antes de mostrar o novo look, Isabella relembrou no Stories quando precisou cortar seu cabelo no estilo Joãozinho para interpretar a personagem Karina, na novela teen "Malhação".