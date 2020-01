Justin Bieber fala sobre diagnóstico de doença de Lyme: 'Os últimos anos foram difíceis'

Rio - O cantor Justin Bieber foi diagnosticado com doença de Lyme em 2019. A informação foi divulgada pelo site americano "TMZ" e, posteriormente, confirmada pelo cantor nas redes sociais. A doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato e pode afetar todos os sistemas do corpo.

"Enquanto muitos ficavam dizendo que 'Justin Bieber está horrível' ou usando drogas, eles não perceberam que recentemente fui diagnosticado com a doença de Lyme. Não apenas isso, eu tive um caso crônico de mononucleose que afetou a minha pele, meu cérebro, minha energia e minha saúde no geral", escreveu.

A informação sobre a doença de Bieber vazou depois que uma fonte do "TMZ" assistiu à série documental "Seasons", que mostra os bastidores da vida do cantor. O documentário será lançado no dia 27 de janeiro.

"Essas coisas serão explicadas na série documental que eu vou colocar no YouTube em breve. Vocês vão poder saber sobre tudo que estou lutando e superando. Os últimos anos foram difíceis, mas ter o tratamento certo me ajudará a lidar com essa doença incurável. Voltarei e melhor do que nunca", disse Bieber.

De acordo com o "TMZ", os médicos não conseguiam diagnosticar a doença até o final do ano passado. "Justin estava realmente enfrentando uma depressão extrema porque estava sofrendo e ninguém sabia o que havia de errado com ele", informou o site.