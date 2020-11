Francisco Camargo, pai de Zezé e Luciano, é enterrado em Goiânia Agnews

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:13 | Atualizado 24/11/2020 20:26

Zezé di Camargo era pura emoção no enterro de seu pai, Francisco Camargo, de 83 anos, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, nesta terça-feira.

fotogaleria

Publicidade

O cantor foi às lágrimas ao tocar sanfona durante o sepultamento e foi amparado por seus familiares. Em outros momentos, o sertanejo recebeu o carinho da noiva, Graciele Lacerda e as filhas, entre elas, Camila Camargo e Wanessa.

Durante o cortejo do sepultamento, familiares,amigos e fãs da dupla chegaram a cantar a música 'É o Amor'. Mas na maior parte do tempo o silêncio tomou conta do local.



Publicidade

Francisco Camargo morreu aos 83 anos na noite de segunda-feira, devido uma parada cardiorrespiratória e uma 'instabilidade hemodinâmica'.