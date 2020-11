Paula Lima Davi Borges

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 10:24

Rio - Paula Lima, que foi musa do Corinthians em 2018 e da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020, está usando o Instagram para ganhar dinheiro com fotos e vídeos nua. Ela publica os conteúdos em seus stories somente para assinantes, que são selecionados através da função Melhores Amigos.