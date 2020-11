Taís Arujo Rpeordução

Publicado 25/11/2020 12:05 | Atualizado 25/11/2020 12:06

Rio - Dia de festa para Taís Araujo. A atriz comemora, nesta terça-feira, seus 42 anos de vida e fez uma postagem no Instagram sobre felicidade e gratidão. "Essa foto é de agora, tirei as 9:40min. Desde ontem tenho sido invadida por uma felicidade imensa", começou a escrever.

"Felicidade e gratidão por estar viva, por meus pais estarem bem e por eles serem pais tão presentes e atentos, por ter uma irmã que é minha grande parceira, por ter um companheiro que está de mãos dadas comigo, por ter filhos saudáveis e amorosos, por ter uma família que me ama, por ter amigos que são a família que eu escolhi, por ter uma profissão que eu amo e me reconhece, por ser artista e ter um público que me acompanha", disse Taís.

Em seguida, ela agradeceu aos fãs. "Estou feliz e esse post é pra agradecer a cada um de vocês, a vida, a saúde e as bênçãos. Ah, hoje é meu aniversário e faço 42 anos", finalizou a atriz.



Amigos famosos da artista deixaram recados na publicação. Você merece muito mais, Taís! Que a vida seja sempre doce e generosa com você! Love you", escreveu a atriz Nanda Costa. "Vivas!!!!! Vida a vida!! Saúde!!! Flores, muitas flores virtuais!", comentou a apresentadora Astrid Fontenelle. Já a atriz e cantora Zezé, com quem Taís contracenou na novela "Xica da Silva" na década de 90, encheu o post de corações.